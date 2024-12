Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 08.12.2024

Delmenhorst (ots)

++ Wohnungseinbruchdiebstahl in Wardenburg ++

Am Samstag, 07.12.2024, im Zeitraum zwischen 17:50 und 22:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner über ein Fenster in den Wohnraum eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Kanal". Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck. Zum entstandenen Schaden und der Höhe des Diebesgutes können zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wardenburg, Tel. 04407/71635-0, oder mit der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

