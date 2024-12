Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 06.12.2024 gegen 17:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/Hafenstraße in Nordenham zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr ein 23jähriger Nordenhamer mit seinem Pkw die Friedrich-Ebert-Straße, aus Richtung Viktoriastraße kommend, in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Hafenstraße bog er nach links in die Hafenstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 25jährigen Fußgänger aus Nordenham, welcher die Hafenstraße in Richtung Viktoriastraße überquerte. Durch den Unfall wurde der 25jährige Fußgänger leicht verletzt. An dem Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

