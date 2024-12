Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Aufbrüche von Zigarettenautomaten in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 05.12.2024 auf den 06.12.2024 wurden in der Max-und-Moritz-Straße sowie im Ströhenweg in Delmenhorst jeweils ein Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden die darin befindlichen Waren sowie die Bargeldkassette entwendet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

