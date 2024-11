Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Gemeinsame Pressemittelung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Tätliche Auseinandersetzung in einem Geschäft(06.11.2024)

Blumberg (ots)

Am Mittwochmorgen ist es in einem Cannabis-Fachgeschäft in der Schwarzwaldstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter von 24, 33 und 40 Jahren gekommen. Hierbei ist der 40-Jährige mit einem Messer verletzt worden. Er kam zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang, Motiv und Hintergrund aufgenommen.

