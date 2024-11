Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) NACHTRAGSMELDUNG: Autofahrer fotografiert beim Vorbeifahren Unfallfahrzeuge (05.11.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Aufgrund eines Unfalls am Dienstagnachmittag auf der Rottweiler Straße (wir berichteten) musste diese halbseitig gesperrt und der Verkehr aus beiden Richtungen abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Ein 57-Jähriger fuhr währenddessen an der Unfallstelle vorbei und reduzierte die Geschwindigkeit, um mit seinem Handy in der Hand die Unfallfahrzeuge fotografieren zu können. Der Mann wird nun wegen Benutzung eines Handys während der Autofahrt angezeigt. Ihn erwarten dafür nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.

