POL-KN: (Geisingen, Gutmadingen, Lkr. Tuttlingen) Auto streift Bus - insgesamt rund 20.000 Euro Schaden (05.11.2024)

GEisingen, Gutmadingen (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Schulstraße ereignet hat. Ein 81-jähriger Mercedesfahrer bog von der Schulstraße nach rechts in die Alemannenstraße ab. Dabei streifte er einen an der dortigen Haltestelle stehenden Bus im Bereich der Fahrzeugfront. Am Mercedes entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, den Schaden am Bus schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

