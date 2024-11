Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr Konstanz) Radfahrer missachtet Vorfahrt (04.11.2024)

Singen (ots)

Am Montagnachmittag ist es gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Alpenstraße / Alemannenstraße zwischen einem VW und einem Fahrradfahrer gekommen, bei dem sich der Radfahrer verletzt hat. Ein 72-jähriger Radfahrer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt der von rechts kommenden 65-jährigen Autofahrerin. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Mann und verletzte sich hierbei. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

