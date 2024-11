Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr Tuttlingen) Unfall im Kreuzungsbereich Schuraer Straße

"Am Unterbach" - insgesamt drei Leichtverletzte und rund 45.000 Euro Sachschaden (04.11.2024)

Spaichingen (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von über 45.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, im Kreuzungsbereich Schuraer Straße / "Am Unterbach" entstanden. Eine 18-jährige VW-Fahrerin war auf der Schuraer Straße stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in die Straße "Am Unterbach" einbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Streifenwagens und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall verletzte sich die 18-Jährige leicht, im Streifenwagen zogen sich der 38-jährige Fahrer und die 28-jährige Beifahrerin ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle drei Personen konnten nach ambulanten Behandlungen im Krankenhaus wieder entlassen werden. Das achtjährige Kind im Auto der 18-Jährigen blieb bei dem Unfall unverletzt. Beide nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste zeitweise einzelne Fahrspuren gesperrt werden.

