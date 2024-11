Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vorfahrtsunfall fordert 15.000 Euro Schaden (04.11.2024)

Tuttlingen (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden an einem Mazda und einem VW sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend, gegen 21.15 Uhr im Kreuzungsbereich Königstraße / Alleenstraße ereignet hat. Ein 63-jähriger Mazda-Fahrer war auf der Alleenstraße in Richtung Nendingen unterwegs und wollte in die Königstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 33-jährigen Fahrer eines VW. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

