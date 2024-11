Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflüchtiger beschädigt Dach - Zeugenaufruf (29.10.2024 - 04.11.2024)

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Dienstag, 13 Uhr bis Montag, 10 Uhr ist es an einem Haus an der Bürgerwehrstraße zu einem beschädigten Garagendach gekommen. Ein Unbekannter stieß mit dem Dach in Über 2 Metern Höhe zusammen und verursachte so einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Statt diesen zu melden, verließ er verbotenerweise die Unfallstelle. Es muss sich um ein sehr hohes Fahrzeug gehandelt haben. Das Polizeirevier Villingen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07721 / 6010.

