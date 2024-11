Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, L 419

Landkreis Rottweil) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall (29.10.2024)

Oberndorf am Neckar - L419 (ots)

Am vergangenen Dienstag ist es auf der Landesstraße 419 zwischen Beffendorf und Lindenhof zu einem Unfall zwischen einem 37 Jahre alten Mercedes- und einem 52-jährigen Motorradfahrer gekommen. Nach verschiedentlichen Überholmanövern zwischen den Beiden war es letztlich am Ausgang des Kreisverkehrs kurz vor der Ortschaft Lindenhof zum Kontakt zwischen den Fahrzeugen gekommen. In dessen Folge stürzte der Motorradfahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er musste durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Das Polizeirevier Oberndorf ermittelt zum Unfallhergang und erbittet Hinweise hierzu. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07423 / 81010 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell