Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Kupferfallrohr gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (31.10./01.11.2024)

Aldingen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.30 Uhr bis Freitag, 09.00 Uhr, haben Unbekannte ein ca. 8 m langes Kupferfallrohr, welches an einer Garage in der Straße "Am Eckrain" montiert war, gestohlen.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Spaichingen, unter Tel. 07424 9318-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell