Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz eines Heim- und Garten-Discounters - Polizei sucht Zeugen (02.11.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Samstag hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr eine Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz eines Heim- und Garten-Discounters in der Ludwigstaler Straße verursacht. Der unbekannte Autofahrer prallte beim Ei- oder Ausparken gegen einen abgestellten BMW und beschädigte diesen an der Stoßstange sowie am Licht vorne rechts. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell