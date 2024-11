Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunken und ohne gültigen Führerschein mit dem Auto unterwegs (01.11.2024)

Tuttlingen (ots)

Ein 32-jähriger Autofahrer ist am Freitagmittag betrunken und ohne Führerschein unterwegs gewesen. Gegen 13 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen in der Freiburgstraße vor ihm fahrenden Autofahrer mit auffälliger Fahrweise. Beamte des Polizeireviers Tuttlingen kontrollierten daraufhin das Auto und deren Insassen. Der 32-jährige Fahrer gab bei der Überprüfung an, keinen Führerschein zu besitzen. Zudem stellten die Beamten deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,6 Promille bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der Mann musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Die 35-jährige Beifahrerin ist Halterin des Pkw und wird wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell