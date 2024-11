Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Nächtliche Lärmbelästigung durch Herbeiführen von Fehlzündungen (02.11.2024)

Singen (ots)

Ein 41-jähriger Fahrer eines BMW fuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01.30 Uhr, auf der Georg-Fischer-Straße stadteinwärts und führte bewusst mehrere Fehlzündungen herbei. Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen kontrollierten zunächst den Autofahrer und führten anschließend auf der Dienststelle eine Geräuschpegelmessung durch. Durch die manipulierte Auspuffanlage ergab die Messung einen Höchstwert von über 107 dB, dies übersteigt den erlaubten Wert von über 10 dB. Da der 41-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro bezahlen. Das zuständige Straßenverkehrsamt wird zum Zwecke der Mängelbeseitigung über den Sachverhalt informiert.

