Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gefährliche Fahrweise - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen (02.11.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht weitere Verkehrsteilnehmer, die am Samstagmittag gegen 16.45 Uhr auf der Friedrichstraße, Universitätsstraße, Schwaketenstraße, Radolfzeller Straße und auf der B 33 in Fahrtrichtung Radolfzell durch eine Autofahrerin gefährdet worden sind. Zeugen meldeten der Polizei die auffällige Fahrweise einer Fahrerin in einem silberfarbenen VW. Die Frau habe laut Zeugen eine Vorfahrt ungebremst missachtet, sei Schlangenlinien gefahren und ist im Bereich des Uniwaldes auf die linke Fahrspur gefahren, so dass es beinahe zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Pkw gekommen sei. Nur durch ein sofortiges Ausweichmanöver des Entgegenkommenden, habe ein Unfall verhindert werden können. Bei einer anschließend durchgeführten Kontrolle der 92-jährigen Frau mussten die Beamten aufgrund fehlender Einsicht die Weiterfahrt untersagen. Zudem behielten sie den Führerschein der Frau ein.

Zeugen, die die auffällige Fahrweise der Frau beobachtet haben, insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des im Uniwald ausweichenden Autos, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell