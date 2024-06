Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Täter besprühten Ticketautomaten; Einbrecherinnen werden durch Zeugen beobachtet und flüchten; Zeugen gesucht: Mauer beschädigt und dann geflüchtet

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Täter besprühten Ticketautomaten - Hanau

(jm) Unbekannte haben einen Parkscheinautomaten in der Rappengasse mittels Farbe beschädigt. In der Zeit zwischen Dienstag (Mitternacht) und Mittwoch, 15.20 Uhr, besprühten die Unbekannten den Ticketautomaten mit roter Farbe. Hierbei entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Das Sachgebiet Sprayer hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Einbrecherinnen werden durch Zeugen beobachtet und flüchten - Niederdorfelden

(cb) Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Mittwochnachmittag zwei Unbekannte Frauen an der Anschrift "Auf dem Hainspiel" (50er-Hausnummern) beobachten, wie diese versuchten in das Einfamilienhaus einzubrechen. Die beiden Unbekannten sahen fast identisch aus und werden auf 30 Jahre geschätzt. Die Einbrecherinnen sollen etwa 1,70 Meter groß sein. Beide trugen einen weißen Pullover und eine schwarze Hose. Eine der beiden Frauen trug zudem eine weiße Mütze; ihre Begleiterin hatte eine kräftige Statur. Ersten Ermittlungen nach, versuchten die Gaunerinnen die Terrassentür gewaltsam aufzuhebeln und verursachten hierdurch einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Als die Frauen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Oberdorfelden. Die Beamten des Einbruchkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der 06181 100-123 zu melden.

3. Zeugen gesucht: Mauer beschädigt und dann geflüchtet - Bad Soden-Salmünster

(cb) Die Polizei in Bad Orb sucht den Unfallverursacher, welcher zwischen Montagmorgen (27. Mai 2024) und Dienstagnachmittag (28. Mai 2024) mit seinem Fahrzeug eine Mauer im Bornweg (einstellige Hausnummern) beschädigte und anschließend flüchtete. Der Schaden an der Mauer wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06052 9148-0 an die ermittelnden Beamten.

Offenbach, 06.06.2024

