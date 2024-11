Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Landkreis Rottweil) Mercedes beschädigt - Zeugenaufruf (02.11.2024 - 03.11.2024)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr bis Sonntag 16 Uhr ist es auf der Straße "Im Schönsteinle" zu einer Sachbeschädigung an einem Mercedes Sprinter gekommen. Ein Unbekannter zerstach an dem Wagen alle vier Reifen und schlug drei Dellen in die rechte Seite. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0741 / 4770 mit dem Polizeirevier Rottweil in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell