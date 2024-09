Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Eilversammlung auf dem Campus der Universität in Saarbrücken

Polizei nimmt mit Haftbefehl gesuchten Aktivisten fest

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 26.09.2024, fand auf dem Gelände der Universität des Saarlandes eine Veranstaltung im Rahmen des 37. Deutschen Naturschutztages, an der auch prominente Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft teilnahmen, statt. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Protestcamp "Barrio Hanni" war nicht auszuschließen, dass die Aktivisten des Camps die Veranstaltung für sich nutzen könnten, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Am späten Vormittag erhielt die Polizei darüber Kenntnis, dass eine Eilversammlung unter dem Motto "Save the Planet" bei der Stadt Saarbrücken angemeldet und genehmigt wurde. Diese Versammlung fand friedlich vor dem Audimax auf dem Gelände der Universität bis ca. 17:30 Uhr statt.

Gegen 14:30 Uhr kletterte in unmittelbarer Nähe zur Eilversammlung leicht abgesetzt, eine vermummte Person auf einen Laternenmast in ca. vier Meter Höhe, band sich daran fest und entfaltete ein Transparent mit der Aufschrift "Diese Uni rodet Wald". Die Person reagierte auf keinerlei polizeiliche Ansprache. Erst kurz nach Beendigung der Eilversammlung stieg der Mann eigenständig vom Mast herunter. Bei ansichtig werden der Einsatzkräfte, die die Identität aufgrund seines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz feststellen wollten, floh der Mann, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt werden.

Im Rahmen der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass es sich bei der Person um einen Mann aus Holland handelt, gegen den im Januar 2023 Haftbefehl wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung vom Landgericht Mönchengladbach erlassen wurde.

Der Holländer wurde noch am gestrigen Abend einem Haftrichter in Saarbrücken vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Er sitzt nun in der JVA Saarbrücken ein.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell