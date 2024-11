Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, L 173

Schwarzwald Baar Kreis) Von der Straße gerutscht und leicht verletzt (03.11.2024)

VS-Villingen - L 173 (ots)

Auf der Landesstraße 173 hat am Sonntag, gegen 12:30 Uhr ein Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist verunfallt. In Fahrtrichtung Unterkirnach kam der 68-Jährige mit seiner Yamaha nach links von der Straße ab und rutschte in den Grünstreifen. Durch den Sturz verletzte er sich leicht. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein minimaler Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell