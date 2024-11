Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Beim Rückwärtsfahren Person angefahren (31.10.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Dürrheimer Straße ist es am Donnerstag, gegen 19:30 Uhr zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen. Nach Beendigung seines Tankvorgangs lief ein 32-Jähriger zwischen den Zapfsäulen hindurch. Eine 45-Jährige VW-Fahrerin setzte ihren Wagen nach ihrem Tanken in Bewegung und übersah dabei den jungen Mann. Rückwärtsfahrend stieß das Auto mit ihm zusammen wodurch er sich leicht verletzte. Angehörige brachten ihn selbstständig ins Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden.

