POL-PDWIL: Diebstahl von Kraftfahrzeug - PKW Opel Insignia

Prüm (ots) - Am Donnerstag, 23.05.2024 wurde ein schwarzer Mercedes Benz an der Windschutzscheibe beschädigt. Der PKW war in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Konvikt vorwärts in Richtung Jugendgästehaus geparkt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Mit freundlichen Grüßen ...

