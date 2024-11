Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) 19-Jähriger flüchtet mit Auto vor der Polizei - Zumeldung Zeugensuche (02.11.2024)

Konstanz (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt mit einem 19-jährigen Autofahrer ist es am Samstagabend gegen 21.00 Uhr in Villingen gekommen. Das von ihm geführte Auto sollte in der Bertholdstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Erkennen des Streifenwagens versuchte der junge Mann sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Nachdem er Anhaltesignale missachtete, fuhr er rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln. Die Verfolgung erstreckte sich hierbei über die Donaueschinger Str. nach Villingen-Schwenningen Zollhaus, durch das Stadtgebiet Schwenningen auf die L173 in Richtung Villingen. Am Ortseingang Villingen konnte der Flüchtende durch mehrere Streifenwagen "eingekesselt" und zum Anhalten gebracht werden. Der Fahrer wurde durch Polizisten vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Am Fahrzeug waren zudem gestohlene Kennzeichen angebracht und der PKW nicht zum Verkehr zugelassen. Im Fahrzeug konnten Polizisten zwei Schreckschusspistolen im Fußraum des Autos auffinden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der PKW beschlagnahmt. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 19-Jährigen gefährdet wurden werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen (Tel. 07721-6010) zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell