POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Steffeln (ots) - Am 18.09.2024 ereignete sich in der Zeit zwischen 18:00 und 19:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Hochstraße in Steffeln. Nach ersten Erkenntnissen begegneten sich hier ein grüner Traktor mit einem weißen Heuladewagen, sowie ein roter Traktor mit einem Heuladewagen unbekannter Farbe. Der Fahrer des grünen Traktors schätzte dabei den Seitenabstand zu einer rechtsseitig gelegenen Treppe eines ...

mehr