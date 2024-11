Rottweil (ots) - Bislang unbekannte Täter hinterließen in der Nacht zu Freitag an einer Haustüre in der Klosterstraße mehrere Graffitis. So wurden sowohl an der Haustüre, als auch an der Sprechanlage mehrere Schriftzeichen aufgesprüht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 500,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0741 4770 mit dem Polizeirevier Rottweil in Verbindung zu setzten. ...

