POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 44-Jähriger aus Hannover leblos aufgefunden

Hannover (ots) - Am Donnerstag, 03.10.2024, ist in der Nähe der Rotekreuzstraße in Hannover-Kleefeld ein 50-Jähriger schwerverletzt in einer Grünfläche gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann ausgeraubt wurde und sucht nun nach Zeugen des Überfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeistation Kleefeld war der 50-Jährige zwischen Mittwoch, ...

mehr