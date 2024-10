Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Kleefeld: Unbekannte rauben Passanten aus - Die Polizei bittet um Hinweise.

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 03.10.2024, ist in der Nähe der Rotekreuzstraße in Hannover-Kleefeld ein 50-Jähriger schwerverletzt in einer Grünfläche gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann ausgeraubt wurde und sucht nun nach Zeugen des Überfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeistation Kleefeld war der 50-Jährige zwischen Mittwoch, 02.10.2024, 18:00 Uhr und den Morgenstunden des Donnerstages, 03.10.2024, zu Fuß auf dem Heimweg, als er vermutlich durch bisher unbekannte Täter angegriffen und geschlagen wurde. Die Räuber nahmen ihm daraufhin Wertgegenstände ab und ließen den schwerverletzten Mann in einer Grünfläche an der Rotekreuzstraße liegen.

Am Morgen des 03.10.2024 wurde der 50-Jährige gegen 07:40 Uhr durch eine Polizeistreife gefunden. Diese hat festgestellt, dass der Mann erheblich verletzt gewesen ist und den Rettungsdienst hinzugezogen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus transportiert und dort medizinisch behandelt.

Aufgrund der starken Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt und der schweren Verletzungen des 50-Jährigen, können der oder die Täter durch ihn derzeit nicht beschrieben werden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des schweren Raubes gegen Unbekannt eingeleitet. Da der 50-Jährige zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise zu den möglichen Tätern geben kann, bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Raub, zu Begleitpersonen des 50-Jährigen oder zu verdächtigen Personen, welche sich in der Nacht vom 02. auf den 03.10.2024 im Bereich des Roderbruchmarktes aufgehalten haben, geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217 in Verbindung zu setzen. / fas, js

