POL-EL: Twist - Unfall auf B402

Bad Bentheim (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 13. und dem 22. April versucht in ein Wohnmobil an der Straße Teichkamp in Bad Bentheim einzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden an einer Tür in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

