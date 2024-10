Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 24 -jähriger Autofahrer wird bei Unfall in Hannover-Bothfeld leicht verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch, 02.10.2024, ist ein 24 -jähriger Fahrer eines Alfa Romeo auf regennasser Fahrbahn nach rechts abgekommen und dabei leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Lahe befuhren der 24-jährige Hannoveraner und sein 31-jähriger Beifahrer gegen 0:10 Uhr mit einem Alfa Romeo den Sahlkamp aus Richtung Eulenkamp kommend. In Höhe der dortigen Baustelle kam der Pkw aus bisher unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Verkehrsschild und kam in der angrenzenden Begrünung in Höhe der Einmündung Rossitterweg zum Stehen. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Sein Beifahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Polizei hat Ermittlungen in einem Strafverfahren und einem Ordnungswidrigkeitenverfahren infolge eines Unfalls aufgenommen. Die entstandenen Schäden werden auf rund 75.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder auch zur vorangegangenen Fahrweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315 zu melden. /js,rod

