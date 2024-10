Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 40-jährige Fußgängerin in Hannover-Mitte von Pkw erfasst und schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem VW Polo ist am Montagabend, 30.09.2024, eine 40 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Die Hannoveranerin war beim Überqueren der Schloßwender Straße im hannoverschen Stadtteil Mitte von einem herannahenden Auto erfasst worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover wollte eine 40-Jährige am Montagabend gegen 21:15 Uhr die Schloßwender Straße aus Richtung "An der Christuskirche" kommend in Richtung "Am Taubenfelde" überqueren. An der Ampel betrat sie trotz Rotlicht die Straße, wurde von einem von links kommenden VW Polo eines 79-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Die 40-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls eingeleitet und sucht nun Zeugen des Unfalls. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /rod, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell