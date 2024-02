Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Haftbefehl gesucht - "Ich habe da etwas zu rauchen dabei"

Niesky (ots)

Am Sonnabend, den 17. Februar 2024, nahmen Bundespolizisten einen Deutschen fest. Den 35-jährigen trafen die Beamten gegen 20.30 Uhr in Niesky an. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass ihn die Staatsanwaltschaft Görlitz mit einem regionalen Haftbefehl suchte. Der Mann wurde im Dezember 2022 vom Amtsgericht Weißwasser wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ohne Besitzerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 450,00 Euro verurteilt. Bisher hatte er die Zahlung ignoriert. Weder er noch sein Bruder waren in der Lage, die geforderte Geldsumme aufzubringen. Als der Verurteilte zur Eigensicherung durchsucht werden sollte, händigte er den Beamten ein größeres rotes Cliptütchen mit den Worten "ich habe etwas zu rauchen dabei" aus. In dem Tütchen befand sich 1,1 Gramm (brutto) Marihuana. Den 35-Jährigen erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Anschluss wurde er der Justizvollzugsanstalt übergeben.

