POL-H: 84-jähriger Erhard P. aus Hemmingen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Hannover (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei seit Montag, 01.10.2024, nach einem vermissten Senior. Der 84-Jährige verschwand am späten Nachmittag aus einem Seniorenheim in Hemmingen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Ronnenberg wurde der 84 Jahre alte Erhard P. zuletzt am Montagnachmittag gegen 17:45 Uhr in dem Seniorenheim an der Berliner Straße von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung gesehen als er zu einem Spaziergang aufbrach.

Aufgrund einer Erkrankung und der damit verbundenen Orientierungslosigkeit geht die Polizei von einer Eigengefährdung von Erhard P. aus. Da die bisherigen Suchmaßnahmen, die unter anderem durch den Einsatz eines Personenspürhundes unterstützt wurden, nicht zum Auffinden des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Gesuchte ist etwa 1,85 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hat kurze, graubraune Haare und eine Halbglatze. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der Senior mit einer hellblauen Jeanshose, einer hellgrünen Strickjacke und grauen Turnschuhen bekleidet.

Zeugen, die Erhard P. gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer 05109 5170 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /rod

