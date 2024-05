Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrenden Bus beworfen

Jena (ots)

Während der Beförderungsfahrt wurde ein Linienbus in der Knebelstraße mit einer Glasflasche beworfen. Ein unbekannter Täter warf die Flasche am Sonntagmittag augenscheinlich zielgerichtet gegen den vorbeifahrenden Bus. Personen wurden durch diese Schandtat glücklicherweise nicht verletzt. An der Scheibe des Busses entstand ein Sachschaden von ca. 750EUR.

