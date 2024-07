Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Spielcasino

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 00:00 Uhr und 05:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unbemerkt Zutritt zu einem Spielcasino in der Eltinger Straße. Hier hebelte die Täterschaft mehrere Spielautomaten auf und erbeuteten dabei Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend gelang es den Einbrechern den Tatort unerkannt zu verlassen. Der entstandene Sachschaden am Gebäude kann bislang nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell