Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Gemarkung Stuttgart: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzen Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.400 Euro kam es am Samstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr auf der BAB 8, zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Flughafen/Messe und Stuttgart-Plieningen in Fahrtrichtung München. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verlor ein größeres Reifenteil, welches auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen kam. Der 50-jähriger Fahrer eines Kia konnte dem Teil nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr hierauf nach rechts gegen eine Leitplanke. Durch den Aufprall wurden der Fahrer des Pkw sowie seine 56-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Kia war im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, welches das Reifenteil verlor, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711/6869-0 oder per E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell