POL-KN: (Deißlingen/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall und Zeugensuche (03.11.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 8000 Euro kam es am Samstag, 02.11.2024 gegen 20:15 auf der B27 von Villingen-Schwenningen nach Deißlingen. Ein 23-jähriger Lenker eines BMW kam im Bereich der Auffahrt zur A81 nach links von der Fahrbahn ab und befuhr zunächst den Grünstreifen parallel zur B27. Im weiteren Verlauf querte er die Fahrbahnen und geriet auf den Grünstreifen rechts der Straße. Hier kollidierte er mit zwei Verkehrsleitpfosten und zwei Verkehrszeichen und kam nach 160 Metern zum Stillstand. Am PKW des 23-Jährigen entstand Totalschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Da bislang unklar ist, ob an dem Unfall noch ein weiterer PKW beteiligt war, werden Zeugen, die Angaben zum Unfallverlauf machen können gebeten, sich beim Verkehrsdienst der Autobahn in Zimmern zu melden (Tel. 0741-348790)

