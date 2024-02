Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einsatz der Rettungskräfte

Pößneck (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei kam es am vergangenen Dienstag, gegen 18.55 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in Pößneck. Die Rettungskräfte wurden zu einem möglichen bevorstehenden Suizid gerufen. Eine 33-jährige Frau saß auf dem Fensterbrett der 3. Etage. Zunächst wurde verbal versucht, die Frau von ihrem Vorhaben abzubringen und diese wieder in die Wohnung zu bewegen. Plötzlich stürzte sie jedoch aus dem Fenster, konnte sich aber noch mit den Fingern an dem Fensterbrett festhalten. Ein Teil der Rettungskräfte begab sich zunächst an das Fenster in der darunterliegenden Wohnung und sicherte die Frau von unten an ihren Beinen. Der andere Teil begab sich in die Wohnung der Frau und lehnten sich selbst soweit aus dem Fenster, um diese zurück in die Wohnung ziehen zu können. Durch das Eingreifen der Rettungskräfte konnte somit Schlimmeres verhindert werden. Es erfolgte im Anschluss die Verbringung der 33-Jährigen in ein Krankenhaus.

