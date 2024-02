Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl von Palettengabeln gesucht

Quaschwitz und Lausnitz b. Neustadt/Orla (ots)

Zwischen dem 10. bis zum 15.12.2023 kam es in der Ortsstraße in Quaschwitz zum Diebstahl einer Palettengabel für Radlader. Die auf dem Lagerplatz aufbewahrte Palettengabel wurde durch Unbekannte gestohlen und abtransportiert. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei in Schleiz diesbezüglich Zeugen.

Im gleichen Zeitraum wurde in Lausnitz (bei Neustadt an der Orla), ebenfalls von einem Lagerplatz in der Ortsstraße, eine ebensolche Palettengabel entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt jeweils mehr als 2500 Euro.

Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0016820 an die Schleizer Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell