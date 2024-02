LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Steinheid (ots) - Am Montag wurde in Steinheid (Neuhaus am Rennweg) eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h durchfuhren mehr als 200 Fahrzeuge die Festeburgstraße in beide Richtungen. Bei der Überprüfung wurden mehr als 51 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon 24 im Verwarngeldbereich angesiedelt waren. In den übrigen Fällen wurden Bußgeldverfahren erlassen, drei ...

mehr