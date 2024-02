Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Einfamilienhauses in der Ortslage Rodenbach - Nachtragsmeldung

Rodenbach bei Puderbach (ots)

Wie bereits berichtet, wurde der Polizei in Altenkirchen heute Morgen gegen kurz nach 04:00 Uhr der Brand eines Einfamilienhauses in der Ortslage Rodenbach (VG Puderbach) gemeldet. Durch die zuerst am Brandort eingetroffene Streifenwagenbesatzung konnte zusammen mit einem Ersthelfer die 59-jährige Hausbewohnerin aus einem Dachfenster des Gebäudes gerettet werden. Die Frau erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Altenkirchen verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Voraussichtlich kann die Frau das Krankenhaus nach einer Nacht zur Überwachung wieder verlassen. Der ebenfalls in dem Objekt gemeldete 24-jährige Sohn der Frau befand sich - entgegen der ersten Annahme - zum Brandzeitpunkt nicht im Objekt. Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die Ermittlungen übernommen. Eine erste Begehung des Brandortes durch Brandermittler konnte bereits erfolgen. Die genaue Brandursache ist allerdings noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine weiteren Auskünfte zur Brandursache oder zum Stand der Ermittlungen erteilt werden.

