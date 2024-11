Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, L 415

Landkreis Rottweil) Auffahrunfall mit Folgen (02.11.2024)

Oberndorf am Neckar - L 415 (ots)

Am Samstag ist es gegen 10:00 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 415 zwischen Rosenfeld und Oberndorf gekommen. Ein 25-Jähriger fuhr hinter einem Opel mit Anhänger die Straße in Richtung Oberndorf entlang. Der 41-Jährige Opel-Fahrer bog nach rechts in eine Einmündung ein und holte dafür mit seinem Gespann nach links aus. Der dahinterfahrende VW-Fahrer interpretierte die Situation fehl und fuhr auf den Opel auf. Dadurch verletzte er sich leicht und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell