POL-WES: Moers - Zwei Verletzte nach gefährlicher Körperverletzung

Wesel (ots) - Am 15.12.2023 kam es in Wesel in insgesamt sechs bekannt gewordenen Fällen zu Einbrüchen in Einfamilienhäusern. Betroffen waren Einfamilienhäuser in den Ortsteilen Feldmark, Lackhausen und Obrighoven. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln von Terrassentüren oder Fenstern in die Häuser an der Grünstraße, Brügger Straße, der Graf-von-Stauffenberg-Straße, dem Eckweg und der Straße Am langen ...

mehr