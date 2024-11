Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Streifvorgang bringt Geschädigten in Rage (03.11.2024)

Radolfzell a.B. (ots)

Ein Radfahrer hat bei der Vorbeifahrt einen Außenspiegel eines Pkw touchiert, woraufhin der Geschädigte in Rage geriet und nun selbst mit einer Anzeige rechnen muss. Ein 51-jähriger Rennradfahrer fuhr auf dem Radweg entlang der Haselbrunnstraße in Richtung Böhringen. Auf der Höhe der Einfahrt Mezgerwaidring touchierte er den Außenspiegel eines auf dem Radweg abgestellten Auto, woraufhin der Spiegel umklappte. Der 27-jährige Fahrer bemerkte dies, fuhr dem Radfahrer nach und versuchte diesen mehrfach zum Anhalten zu bewegen. Dieser ignorierte die Anhalteversuche und fuhr weiter. Auf Höhe Franz-Schmal-Straße positionierte sich der junge Mann so, dass der Radfahrer nicht mehr ausweichen konnte und anhalten musste. Im Verlaufe eines Zwiegespräches stieß der 27-Jährige den Radfahrer an der Schulter, woraufhin dieser samt Rad auf die Gegenfahrbahn stürzte. Ein herannahender Autofahrer erkannte die Situation und konnte rechtzeitig vor dem auf der Straße liegenden, leichtverletzten Radfahrer anhalten. Den 27-jährige Mann erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

