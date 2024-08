Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.08.2024

Goslar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter in St. Andreasberg ein Motorrad.

Die Täter entwendeten das Motorrad Honda Africa Twin vom Parkplatz eines Hotels in der Straße An der Skiwiese und schoben es bis zur Grube Samson in Höhe des Sportplatzes. Hier versuchten sie vermutlich das Krad kurzzuschließen, was offensichtlich nicht gelang und ließen das Motorrad beschädigt zurück.

Gegen 00.45 Uhr wurden die Tatverdächtigen durch die Kameraüberwachung des Hotels aufgezeichnet. Einer der Täter war komplett schwarz gekleidet, trug einen Kapuzenpullover, darunter ein schwarzes Baseballcap, schwarze Turnschuhe mit heller Sohle und einen schwarzen Rucksack. Der zweite Mann war mit einer roten Jacke und dunkler Hose bekleidet und hatte eine schwarze Sturmhaube übergezogen.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer (05520) 93260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell