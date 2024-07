Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchte Wohnungseinbrüche an der Oberstraße in Neuss

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Durch laute Geräusche wurde am Donnerstagmorgen (18.07.), gegen 07:10 Uhr, der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Oberstraße in der Innenstadt geweckt. Als der Neusser aufstand, um nach dem Rechten zu sehen, bemerkte er einen Unbekannten, der gerade versuchte, ein gekipptes Fenster im ersten Obergeschoss zu öffnen. Der Einbrecher flüchtete in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 19 bis 21 Jahre alt, sehr schlanke Statur, kurze Haare, leichter Bart, arabisches Erscheinungsbild, braun / orange Bekleidung

Einen ganz ähnlichen Vorfall hatte es wenige Stunden zuvor am Donnerstag (18.07.), gegen 03:30 Uhr, in unmittelbarer Nähe gegeben. Ein Unbekannter war auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung an der Oberstraße gelangt und hatte mit einer Taschenlampe in die Wohnung des Mehrfamilienhauses geleuchtet. Als der Bewohner den Fremden ansprach, flüchtete der mutmaßlichen Einbrecher.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 19 bis 21 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, kurze schwarze Haare

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie Fenster und Türen! Beratung unter Telefon 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell