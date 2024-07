Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten Handtasche

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Eine Handtasche haben Unbekannte am Mittwoch (17.07.), gegen 16:00 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mittelstraße erbeutet. Die 79 Jahre alte Wohnungsinhaberin hatte sich im Schlafzimmer aufgehalten, als sich plötzlich die Tür öffnete und für einen kurzen Moment ein Kopf zu erkennen war.

Als die Seniorin in der Wohnung nach dem Rechten sah, bemerkte sie, dass ihre Handtasche aus dem Flur gestohlen wurde und andere Zimmer augenscheinlich durchsucht worden waren.

Wie sich der oder die Einbrecher Zutritt zur Wohnung verschaffen konnten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Den Betroffenen eines Wohnungseinbruchs stehen neben den Beratern für Einbruchschutz auch die Opferschützer der Polizei mit Rat und Tat zur Seite. Kontakt und Information unter 02131 300-0 oder im Internet unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/ansprechpartner-kriminalpraevention-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell