POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Donnerstag, den 01. August 2024, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug im Parkhaus des Einkaufsmarktes in der Straße Am Güterbahnhof vermutlich beim Rangieren einen geparkten schwarzen Pkw Renault Koleos. Das Fahrzeug wurde im Zeitraum von 15.15 Uhr bis 15.35 Uhr beschädigt. Der Verursacher unterließ es allerdings, sich um den angerichteten Schaden zu kümmern und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Renault hat eine größere Beschädigung am Stoßfänger sowie eine beschädigte Rückleuchte hinten rechts mit weißen Farbabrieb abbekommen. Die Höhe wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss:

Am Donnerstag, den 01. August 2024, gegen 23:40 Uhr, wurde der Fahrer eines Kia Picanto im Stadtgebiet von Bad Harzburg durch die Streife der Polizei angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Befragung räumte der 18jährige Mann ein, dass er Betäubungsmittel konsumiert habe. Ein daraufhin durchgeführter Schnelltest zeigte ein positives Ergebnis auf THC. Anschließend wurde die Entnahme einer Blutprobe zu weiteren Bestimmung der Drogenbeeinflussung veranlasst. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Herstellung der Fahrtüchtigkeit untersagt. Es folgt die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens.

