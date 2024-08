Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 01.08.24

Goslar (ots)

Seesen

Am 31.07.2024 meldet ein geschädigter Seesener Bürger der Polizei Seesen eine Sachbeschädigung an seinem Grundstückszaun in der Mittelstraße. Ein zur Zeit unbekannter Täter durchschneidet den Maschendraht mittels eines Schneidwerkzeuges an mehreren Stellen. Es entstehen Löcher von ca. 60cm x 60cm Größe. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Nach Angaben des Geschädigten soll sich die Tat im Zeitraum vom 23.07. - 30.07.24 ereignet haben. Ein Strafverfahren wurde eröffnet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell