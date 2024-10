Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erste Verleihung des Zivilcourage-Preises der Kreispolizeibehörde Euskirchen würdigt mutige Bürgerinnen und Bürger

Bild-Infos

Download

Euskirchen-Euenheim (ots)

Erste Verleihung des Zivilcourage-Preises der Kreispolizeibehörde Euskirchen würdigt mutige Bürgerinnen und Bürger

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen hat am Dienstag (29. Oktober) erstmalig den Zivilcourage-Preis verliehen. Die feierliche Veranstaltung fand unter Anwesenheit zahlreicher Gäste in der Ideenfabrik (frühere Alte Tuchfabrik) in Euskirchen-Euenheim statt, darunter auch Landrat und Behördenleiter Markus Ramers, der die Eröffnungsrede hielt und den hohen Wert der Zivilcourage betonte.

"Zivilcourage bedeutet, Mut und Entschlossenheit zu zeigen, wenn es darauf ankommt, und für das Wohl anderer einzustehen", erklärte Ramers. Er lobte das Engagement der Preisträgerinnen und Preisträger, die sich durch beherztes Eingreifen in kritischen Situationen als Vorbilder für die Gesellschaft erwiesen haben. Acht Bürgerinnen und Bürger wurden für ihren Einsatz ausgezeichnet, durch den sie in unterschiedlichen Situationen das Leben anderer sicherer gemacht haben.

Der Zivilcourage-Preis der Kreispolizeibehörde Euskirchen wurde ins Leben gerufen, um Menschen auszuzeichnen, die in schwierigen Momenten Verantwortung übernehmen und für die Sicherheit anderer einstehen. "In einer Zeit, in der viele lieber zurückhaltend bleiben, ist es wichtig, diejenigen zu würdigen, die mutig handeln und unsere Gesellschaft durch ihren Einsatz stärken," betonte Ramers in seiner Ansprache.

Mit dem Preis soll nicht nur den Preisträgerinnen und Preisträgern Dank und Respekt ausgesprochen werden, sondern auch die Bedeutung von Zivilcourage in der Gesellschaft gefördert werden. Die Preisträgerinnen und Preisträger seien Beweise für den Wert von Zusammenhalt und die positive Wirkung, die einzelne Personen durch ihr Handeln haben können, so Ramers weiter.

Die acht geehrten Personen stammen überwiegend aus dem Kreis Euskirchen und darüber hinaus. Ihre Einsätze waren unterschiedlich - ob sie Schutz geboten, Verantwortung übernommen oder Menschlichkeit gezeigt haben, ihr mutiges Handeln bleibt ein Vorbild. Die Verleihung des Zivilcourage-Preises soll auch andere Menschen dazu ermutigen, Zivilcourage zu zeigen und im Bedarfsfall Verantwortung zu übernehmen.

Die einzelnen Sachverhalte finden sich hier: https://euskirchen.polizei.nrw/presse/erste-verleihung-des-zivilcourage-preises-der-kreispolizeibehoerde-euskirchen-wuerdigt-mutige-buergerinnen-und-buerger

Zum Abschluss der Veranstaltung dankte Ramers den Preisträgern für ihren Einsatz und sprach ihnen höchste Anerkennung aus: "Sie sind ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft, und wir alle können von Ihrem Mut und Ihrer Entschlossenheit lernen."

Mitarbeitende des Berufsbildungszentrums Euskirchens (BZE) fertigten einen Engelstatue aus Holz mit einer Widmung auf Metall. Außerdem erhielten die Preisträger ein Dankeschreiben.

Die Laudatio zu den einzelnen Preisträger hielten der Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Harald Mertens, die Direktionsleiterin Verkehr, Polizeioberrätin Martina Mensching, der Direktionsleiter Kriminalität, Kriminaloberrat Ulrich Linden und Polizeihauptkommissarin Katja Littke (Polizeipräsidium Münster), die ihren Vater als Preisträger mit einer Laudatio überraschte und ehrte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell