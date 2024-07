Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (29.06.2024), zwischen 16:00 und 22:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen an einem Fahrradständer am Hans-Warsch-Platz angeschlossenen E-Scooter im Wert von circa 200 Euro.

In der Nacht auf Samstag, gegen 02:00 Uhr, wurde ein auf einem Grundstück im Albrecht-Graefe-Weg abgestellter Motorroller entwendet und wenige Meter entfernt am Feldrand beschädigt abgestellt. In diesem Fall beläuft sich der Schaden auf circa 1.300 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell